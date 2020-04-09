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آخر تطورات صفقة أحمد فتحي وبيراميدز وموقف الأهلي النهائي من التجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الوسط الكروي موقف إدارة النادي الأهلي من تجديد عقد أحمد فتحي حال تراجعه وقبوله العرض الأحمر بشأن التجديد، وذلك بعد خروج أنباء عن إمكانية تراجع بيراميدز عن إتمام التعاقد معه.

وتوصل أحمد فتحي لاتفاق مع بيراميدز منذ فترة وأن عدم موافقته على عرض الأهلي جاء للفارق الكبير بين العرضين حيث عرض الأهلي على فتحي الحصول على 11 مليون جنيه سنوياً فيما وصل عرض بيراميدز لـ16 مليون جنيه سنوياً.

ولازالت احتمالية انتقال أحمد فتحي لنادي خليجي قائمة، بعد أن تلقى اللاعب تأكيدات من أكثر من وكيل بأن هناك أكثر من نادي يرغب في الحصول على خدماته خاصة وأن حمد فتحي يعد حالياً لاعباً حراً ويحق له الانتقال لأى نادي مجاناً

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جدير بالذكر ان أحمد بلال نجم الأهلى السابق قال في وقت سابق أن إستمرار أحمد فتحى فى الأهلى قرار لا مانع فيه ، فى حالة إحتياج الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر له فى الفترة المقبلة .

و أضاف بلال فى تصريحات خاصة أن فتحي لا يزال متواجدا داخل جدران النادى و مسألة فشل المفاوضات و إعادتها مجددا وفق لرؤية لجهاز الفنى و إدارة النادى فقط .

 

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