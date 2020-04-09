شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إيطالي على عثمان ديمبلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دخل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، على رادار عملاقي الكرة الإيطالية يوفنتوس وإنتر ميلان، إذ يبدو أن صراعًا إيطاليًا سيدور للظفر بخدماته الصيف القادم.
وأوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن «ديمبلي» دخل في اهتمامات كل من إنتر ميلان ويوفنتوس.
وأضافت أن مستقبل اللاعب في الموسم المقبل لن يكون في إسبانيا ولكن سيكون في إيطاليا، وذلك عقب انتهاء أزمة كورونا وعودة الحياة إلى الملاعب مرة أخرى.
وكان «ديمبلي» قد انضم إلى برشلونة قادمًا من صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة توقع كثيرون نجاحها، إلا أن اللاعب تعرض للكثير من الإصابات ولم يقدم المستوى المرجو منه، حتى الآن، مع النادي الكتالوني، وهو الأمر الذي قد يدفع النادي إلى التفكير في بيعه.
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