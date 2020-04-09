شكرا لقرائتكم خبر عن «سانشيز» يرفض تقليل راتبه.. ومانشستر يونايتد يبحث عن مخرج للأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض أليكسس سانشيز، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي والمعار من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تخفيض راتبه مع النادي الإنجليزي حيث يتقاضى اللاعب حوالي 505 ألف جنية إسترليني في الأسبوع.

وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى أن اليونايتد يبحث عن نادي ليشتري اللاعب التشيلي ولكن لم يستطع حتى الأن، وسيواجه مشكلة كبيرة بسبب ضخامة راتب اللاعب، ولكن هناك محاولات كثيرة من النادي لإقناعه بتخفيض راتبه من أجل تسهيل بيعه، خاصة وأنه لم يقدم المستوى المطلوب منه.

وأكد التقرير أنه إذا لم يستطع الشياطين الحمر بيعه فسيقوم بإعارته مرة أخرى، ولكن الوجهة القادمة لن تكون الانتر.

وأضافت أن نادي وست هام يونايتد مهتم بالتعاقد مع اللاعب، وبالتالى قد تكون إمكانية إعارته متاحة إذا جرت الأمورعلى ما يرام.