شكرا لقرائتكم انفوجراف.. أرقام مانويل جوزيه مع الأهلى فى ميلاده الـ47 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، بعيد ميلاده رقم 74 ، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو. وأطلقت جماهير الأهلى العديد من الألقاب على "جوزيه"، منها العبقرى والمحظوظ والأسطورة، لكن أشهر الألقاب هو "وش السعد"، وقد أطلقته عليه الجماهير عقب عودته من تونس متوجًا بكأس رابطة الأندية الأبطال الأفريقية بعد تخطى عقبة الصفاقسى التونسى على أرضه ووسط جماهيره.

مانويل جوزيه 21 لقب 6 دورى عام Advertisements 2 كأس مصر 4 كأس سوبر مصرى 4 دورى ابطال افريقيا 4 سوبر أفريقى 2 مشاركة فى كأس العالم للأندية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفوجراف.. أرقام مانويل جوزيه مع الأهلى فى ميلاده الـ47 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.