شكرا لقرائتكم حمادة أنور : أحداد لن يشارك مع الرجاء ضد الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، على صعوبة مشاركة حميد أحداد نجم الزمالك المعار إلى صفوف فريق الرجاء المغربي في المباراة التي ستقام بينهما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المتوقع إقامته حال تحسن الظروف بسبب فيروس كورونا.

وأضاف حمادة أنور في تصريحات إذاعية لراديو مارس المغربي، أن أحداد يغيب عن نصف نهائي افريقيا بسبب وجود شرط جزائي في عقده يمنعه من اللعب امام الزمالك وحال مشاركته فإنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة عليه لصالح الأبيض وبالتالي فإتوقع أنه سيكون غائب عن المباراة.

كما علق أنور ، على تواجد نجمى المغربي اشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم ضمن صفوف القلعة البيضاء في الموسم الحالي، مؤكدا أنهما يقدمان مستويات طبية سواء مع الزمالك وساعدوا الفريق بالتتويج ببطولتى السوبر المصري والافريقي على حد سواء . وأضاف عضو الزمالك في تصريحاته قائلا : إنهما لاعبان من طراز فريد ولهم خبرات واسعة وملتزمين في المعلب وخارجه وجودهم فرق كثيرا مع الأبيض مع مجموعة اللاعبين وهما من افضل اللاعبين المحترفين و على مستوي عالى أخلاقيا وفنيا أفادا الكرة المصرية كثيرا، ونفس الحال بالنسبة لمواطنيهما حميد أحداد وخالد بو طيب. كما تحدث حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ، عن موعد إقامة نصف نهائي إفريقيا بين الزمالك المصري والرجاء المغربي في البطولة الأغلى للأندية. وأضاف قائلا الاتحاد الافريقي لم يتمكن حتى الان من تحديد موعد مبارايات نصف نهائي افريقيا بين الزمالك والرجاء، حاله كحال باقى الاتحادات القارية والمحلية في العالم بسبب تفشي افيروس كورونا القاتل في أغلب دول العالم حيث أصاب مليون ونصف شخص وتسبب في وفاة 90 ألف مواطن على الأقل. وواصل عضو الزمالك حديثه قائلا ، لم يصلنا حتى الان أي بيانات رسمية من كاف بخصوص مباراة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائي افريقيا سواء باللعب على نفس النظام السابق ، او بإقامة مباراة واحدة . وتابع أنور حديثه قائلا ننتظر عودة الطيران والمباريات وكاف لا يستطيع التحديد إلا بعد عودة الحياة إلى طبيعتها. وقال عضو مجلس إدارة الزمالك ، أن جميع لاعبى الفريق الأول بنادي الزمالك، يؤدون تدريبات يومية في منازلهم للحفظ على اللياقة البدنية ، مؤكدا أن التدريبات تتم جميعه بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون . وواصل عضو الزمالك حديثه، أن هناك برنامج خاص عبر الواتس اب ويتم تجميع اللاعبين عبر جروبات ويخضع جميع اللاعبين لتمارين معينة يتم تنفيذها حسب إمكانيات كل لاعب في منزله على قدر الإمكان للحفاظ على الوزن بتعليمات طبيب التغذية الذى يحثهم على ضرورة تناول أنواع معينة من الأكل . وتابع حمادة أنور حديثه قائلا : حال لاعبى الزمالك مثل اغلب أندية العالم ، حيث تتم التدريبات المنزلية في حديقة البيوت عبر التواصل مع المديرين الفنين للاعبين للحفاظ على اللياقة البدنية لحفاظ على المرونة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون Advertisements

علق حمادة أنور ، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على تواجد نجمى المغربي اشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم ضمن صفوف القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

وقال حمادة أنور في تصريحات إذاعية لراديو مارس المغربي، إن بن شرقي، وأوناجم المغاربين يقدمان مستويات طبية سواء مع الزمالك وساعدوا الفريق بالتتويج ببطولتى السوبر المصري والافريقي على حد سواء .

وأضاف عضو الزمالك في تصريحاته قائلا : إنهما لاعبان من طراز فريد ولهم خبرات واسعة وملتزمين في المعلب وخارجه وجودهم فرق كثيرا مع الأبيض مع مجموعة اللاعبين وهما من افضل اللاعبين المحترفين و على مستوي عالى أخلاقيا وفنيا أفادا الكرة المصرية كثيرا، ونفس الحال بالنسبة لمواطنيهما حميد أحداد وخالد بو طيب.

كما تحدث حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ، عن موعد إقامة نصف نهائي إفريقيا بين الزمالك المصري والرجاء المغربي في البطولة الأغلى للأندية.

وأضاف قائلا الاتحاد الافريقي لم يتمكن حتى الان من تحديد موعد مبارايات نصف نهائي افريقيا بين الزمالك والرجاء، حاله كحال باقى الاتحادات القارية والمحلية في العالم بسبب تفشي افيروس كورونا القاتل في أغلب دول العالم حيث أصاب مليون ونصف شخص وتسبب في وفاة 90 ألف مواطن على الأقل.

وواصل عضو الزمالك حديثه قائلا ، لم يصلنا حتى الان أي بيانات رسمية من كاف بخصوص مباراة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائي افريقيا سواء باللعب على نفس النظام السابق ، او بإقامة مباراة واحدة .

وتابع أنور حديثه قائلا ننتظر عودة الطيران والمباريات وكاف لا يستطيع التحديد إلا بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك ، أن جميع لاعبى الفريق الأول بنادي الزمالك، يؤدون تدريبات يومية في منازلهم للحفظ على اللياقة البدنية ، مؤكدا أن التدريبات تتم جميعه بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون .

وواصل عضو الزمالك حديثه، أن هناك برنامج خاص عبر الواتس اب ويتم تجميع اللاعبين عبر جروبات ويخضع جميع اللاعبين لتمارين معينة يتم تنفيذها حسب إمكانيات كل لاعب في منزله على قدر الإمكان للحفاظ على الوزن بتعليمات طبيب التغذية الذى يحثهم على ضرورة تناول أنواع معينة من الأكل .

وتابع حمادة أنور حديثه قائلا : حال لاعبى الزمالك مثل اغلب أندية العالم ، حيث تتم التدريبات المنزلية في حديقة البيوت عبر التواصل مع المديرين الفنين للاعبين للحفاظ على اللياقة البدنية لحفاظ على المرونة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون