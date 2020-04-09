شكرا لقرائتكم محمد فاروق لأحمد فتحي : الله يكون في عونك وأرحب بعودتك للأهلى مرة أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فاروق نجم النادي الأهلى السابق أن موقف أحمد فتحي مع الأهلى ما كان ينبغى أن يحدث خاصة وأن اللاعب تم تقديره بصورة كبيرة من جانب إدارة النادي

وأضاف محمد فاروق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الله يكون في عون أحمد فتحي الفترة الحالية خاصة وأن اللاعب مشتت بصورة كبيرة في الوقت الحالي وخروجه من الفريق تقليل لمجهوده وتاريخه مع القلعة الحمراء

واستطرد فاروق حديثه قائلا : قرار أحمد فتحي بشأن التجديد مع الأهلى من عدمه جاء متأخرا وأرحب بعودته مرة أخرى للتجديد مع الفريق رغم ما حدث

وكان قد أبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي مؤخرا إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، قبل أن يتعثر إنضمامه إلى صفوف بيراميدز .

Advertisements

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.