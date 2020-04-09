شكرا لقرائتكم حمادة أنور : لاعبو الزمالك يتدربون في منازلهم بإشراف كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ، أن جميع لاعبى الفريق الأول بنادي الزمالك، يؤدون تدريبات يومية في منازلهم للحفظ على اللياقة البدنية .

وأضاف أنور في تصريحات خاصة لراديو مارس ، الإذاعة الخاصة المغربية أن التدريبات تتم جميعه بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون .

وواصل عضو الزمالك حديثه، أن هناك برنامج خاص عبر الواتس اب ويتم تجميع اللاعبين عبر جروبات ويخضع جميع اللاعبين لتمارين معينة يتم تنفيذها حسب إمكانيات كل لاعب في منزله على قدر الإمكان للحفاظ على الوزن بتعليمات طبيب التغذية الذى يحثهم على ضرورة تناول أنواع معينة من الأكل .

وتابع حمادة أنور حديثه قائلا : حال لاعبى الزمالك مثل اغلب أندية العالم ، حيث تتم التدريبات المنزلية في حديقة البيوت عبر التواصل مع المديرين الفنين للاعبين للحفاظ على اللياقة البدنية لحفاظ على المرونة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون

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نشر حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك صورة عبر صفحته الرسمية علي مقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تجمعه بكل من محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وجنش لاعبو الفريق في رحلة العودة من الامارات مع كأس السوبر المصري.

وتغلب الزمالك علي الأهلي بركلات الترجيح في السوبر المصري قبل تجميد النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.