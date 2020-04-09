شكرا لقرائتكم ناجي: جوزيه شتمني وتخيل اني رفضت اشتغل معاه في ايران وقالي انا اللي عملتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي كواليس العمل مع البرتغالي مانويل جوزيه في تجربته بايران عقب رحيله عن الأهلي.

قال ناجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، : "قلت لجوزيه هعمل استخارة قبل العمل معه في ايران وفهمته يعني ايه استخارة، وبعدها قلت له موافق وبعتله الباسبور بتاعي المنتهي بالغلط، وعمل مشكلة وقالي انا اللي عملتك انت فاكر نفسك نجم وازاي انت مش عايز تيجي ، وفهمته الوضع ، وبعدها بعت له الباسبور الصحيح ، وطلبني اشتغل في اتحاد جدة ولكن الاهلي رفض يسيبني".

اوضح: "اتخذت موقفا انسانيا وقررت عدم العمل مدربا حراس مرمى بعد مدربين تربطني بهم معهم علاقة ود أو خلف أحد أبنائي الذين دربتهم من قبل، قائلا: "عملت في سموحة لان عماد المندوه مرتبط بحسام حسن وكان طبيعيا أن يرحل معه، كما أن حمادة صدقي المدير الفني عرض اسمي على فرج عامر رئيس النادي وكان سعيدا للغاية بعد علمي بترحيبي على التواجد بسموحة".