شكرا لقرائتكم نائب رئيس اتحاد الكرة : الدوري يحتاج 3 أشهر لاستكماله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن حاجة بطولة الدوري المصري الممتاز الى 3 أشهر لإنهاء فعاليات المسابقة الأكبر في مصر بعد انهاء التوقف الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

أضاف جمال محمد علي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "في حال عودة البطولة لاستئناف نشاطها من جديد في شهر يوليو سيكون بمقدور الجبلاية أن تنهي آخر جولاتها في نهاية شهر أكتوبر المقبل".

أوضح جمال محمد علي أن الأندية ستكون بحاجة الى فترة تأهيل من 20 يوماً الى شهر ثم البدء في المباريات بدون توقفات سواء للاتحاد الدولي للعبة أو كاف.

وكشف جمال محمد علي أن الأندية ستخوض 17 أسبوعا يمكن الانتهاء منهم خلال شهرين أو أكثر قليلاً لتصبح المسافة الزمنية للإنهاء البطولة 3 أشهر كاملة.

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وقال إن عودة بطولة الدوري مرتبط بالقرارات السيادية التي تعلنها الدولة بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ان أرواح المواطن أهم بكثير.

وتابع جمال محمد علي عدم وجود رؤية مستقبلية للنسخة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز سواء كانت بنظام المجموعتين أو دوري من دورين كما هو مطبق حالياً قائلاً: الأمر مستبعد تمامًا خلال الفترة الحالية وسيأتي اليوم الذي سنحدد فيه ما إذا كان دوري المجموعتين مفيدا لإعادة ضبط مواعيد المسابقات من جديد.

وتحدث جمال محمد علي عن لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة مؤكداً أنه من حق أندية الدرجة الرابعة بالجمعية العمومية أن تنضم حال ما إذا طبقت كافة الشروط الخاصة بقطاع الناشئين وتنشيط الكرة الشاطئية والنسائية وغيرها.