شكرا لقرائتكم ناجي: حظي في التدريب أكثر من لعب الكرة.. واستضافة أمم إفريقيا أربكت حساباتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي على مسيرته في الكرة عندما كان حارسا للمرمى، ثم الاعتزال المبكر والاتجاه للتدريب.

قال ناجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، : "نجحت في التدريب اكتر من الملاعب وتوهجت اكتر في تدريب حراس المرمى وكان حظي جيد اني ادخل مهنة التدريب مبكرا لأنها مهنة مرهقة وكان حظي في التدريب أكبر من الملاعب".

وعن اخفاق منتخب مصر في أمم إفريقيا الأخيرة بالقاهرة أكد أن قرار مصر باستضافة امم افريقيا اربك حساباتنا وكان هناك لاعبين في القوام الاساسي اصبحوا خارج الحسابات، وتم تغيير خطة التحضير بعد قرار اقامة المنافسات على الأراضي المصرية.