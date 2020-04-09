محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
اعترف السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه كان يفكر في الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد قبل التوقيع على عقود انتقاله إلى ملعب آنفيلد.
وانتقل ماني إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2016/2017 قادمًا من ساوثهامبتون.
وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" قال ماني: "لم أتوقع اهتمام كلوب بضمي، كنت أفكر أنا ووكيلي في عرض مانشستر يونايتد".
وتابع: "كان وقتًا صعبًا بالنسبة لي، كنت على مقاعد البدلاء ، لذلك لم أفكر في أن يتصل بي أحد ، لكنني كنت سعيدًا لأن كلوب فعل".
وسبق واعترف كلوب أنه حاول ضم السنغالي وقت أن كان مدربا لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أن هيئة ماني جعلت الألماني يصرف النظر عن التعاقد معه.
جدير بالذكر أن ماني ساهم في تتويج ليفربول بـ3 ألقاب هي دوري أبطال اوروبا، كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماني: فكرت في التوقيع لمانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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