12 تعديلا في قانون كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أصدر المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" سلسلة من التغييرات في قوانين كرة القدم ليتم العمل بها بداية من موسم 2020-2021، والتي اشتملت على 12 تعديلًا.

وأصدر "إيفاب" اليوم الخميس قرارًا بأن يتم تأجيل العمل بتعديلات قوانين كرة القدم التي من المنتظر تنفيذها بداية من 1 يونيو القادم بالنسبة للبطولات المتأثرة بالتأجيلات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

لكن ما هي التعديلات التي سيتم تطبيقها بداية من يونيو المقبل؟ نوردها فيما يلي:

القانون 1 - ميدان اللعب

القائمان والعارضة من الممكن أن يكونوا مزيج من الأشكال الهندسية الأربعة الرئيسية.

القانون 10 - تحديد نتيجة المباراة

لا تمتد البطاقات الصفراء والانذارات إلى الركلات الترجيح من علامة الجزاء

انظر أيضا التغييرات على القانون 14 المتعلقة بركلات الترجيح من علامة الجزاء.

القانون 11 - التسلل

إذا حصل المهاجم المتسلل على الكرة من المدافع نتيجة لمسة يد متعمدة من الأخير يعتبر متسللًا.

تفسير المادة: لمسة اليد المتعمدة من المدافع تعتبر لعبة متعمدة في حالة التسلل. مع كون اللعبة المسموح بها قانون (على سبيل المثال باليد أو الرأس) تجعل المهاجم المستلل في وضعية عدم التسلل، فإن اللعبة "غير القانونية" لا بد أن يكون لها نتيجة مشابهة.

القانون 12 - الأخطاء وسوء السلوك

لمسة اليد: الحد الفاصل بين الكتف والذراع هو أسفل الإبط

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لمسة اليد "غير المتعمدة" للاعب المهاجم (أو زميله) لا تحتسب إلا إذا حدثت "مباشرة" قبل الهدف أو فرصة واضحة لتسجيل الأهداف

يمكن لحارس المرمى الحصول على بطاقة حمراء أو طرده بسبب لمس الكرة "بشكل غير قانوني" لمرة ثانية بعد إعادة استئناف المباراة (مثل ركلة المرمى أو الركلة الحرة وما إلى ذلك) حتى إذا كانت اللمسة بيد أو ذراع.

أي مخالفة (ليس فقط خطأ) التي "تتدخل في أو توقف هجمة واعدة" ينبغي أن ينتج عنها بطاقة صفراء.

اللاعب الذي لا يلتزم بمسافة 4 أمتار المطلوبة في كرة مسقطة يجب أن يحصل على بطاقة صفراء.

إذا سمح الحكم باستمرار اللعب أو سمح بركلة حرة "سريعة" بعد خطأ وتم تعطيل اللعبة لا يستوجب إشهار بطاقة صفراء.

القانون 14 - ركلة الجزاء

لا يعاقب حارس المرمى على الخطأ إذا أخطأت ركلة جزاء الهدف أو ارتدت من القائمين والعارضة (بدون لمسة من حارس المرمى) إلا إذا أثرت المخالفة بوضوح على مسدد الكرة.

يتم تحذير حارس المرمى من المخالفة الأولى. ثم يحصل على بطاقة صفراء لأي مخالفة أخرى.

يعاقب مسدد الركلة إذا أخطأ حارس المرمى ومسدد الكرة في نفس الوقت بالضبط.