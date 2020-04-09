محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
كشف مصدر مقرب من الدولي المصري محمود حسن " تريزيجيه" لاعب آستون فيلا الإنجليزي أنه هناك ثلاثة أندية ترغب في الحصول على خدماته بعد نهاية الموسم الحالي.
وكان تريزيجيه قد انتقل إلى صفوف آستون فيلا الإنجليزي يوليو الماضي قادمًا من قاسم باشا التركي في صفقة لم يتم الكشف عن مدتها أو قيمتها المالية.
أضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس أن اللاعب يملك ثلاثة عروض من نيوكاسل الإنجليزي بالإضافة إلى بيشكتاش وجلطة سراي من تركيا.
وأكمل المصدر أن إدارة النادي الإنجليزي واللاعب لم يحسمان بعد الأمور سواء بقبول أحد هذه العروض أو الاستمرار مع أستون فيلا خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لمصراوي: تريزيجيه لديه 3 عروض للرحيل عن أستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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