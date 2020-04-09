المصري يعلق على رحيل العراقي للأهلي أو الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، أن لاعب الفريق كريم العراقي لن يرحل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف السقا في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الخميس :"لا نستيطع التفريط في أي لاعب خلال الوقت الحالي بسبب القيد".

وتابع :" لا نستيطع إبرام أي صفقة حتى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عقوبة فيفا علينا لذا لن نتمكن من التفريط في العراقي أو أي لاعب آخر".

وأكمل :"هناك مشكلة أخرى وهو عدم وجود بديل للعراقي كما نعاني من نقص كبير في الخط الخلفي سواء في الجانب الدفاعي أو مركز الظهير الأيسر".

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وأوضح :"العراقي لم يتلق أي عروض رسمية أو شفهية سواء من الأهلي أو الزمالك، لذا لا يوجد لاعب للبيع".

وارتبط العراقي والذي تألق مع المنتخب الأوليمبي في كأس أمم أفريقيا الأخيرة تحت 23 عامًا بالانتقال للأهلي أو الزمالك من أجل تدعيم الجبهة اليمنى.

وعن موقف المصري من استنئاف مسابقة الدوري، رد السقا :"سنكون أمام مشكلة بسبب تحديد بطل الدوري خلال هذا الموسم كما من سيشارك في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل".

ووجه السقا رسالة لرؤساء الأندية قائلاً :"لابد من تشكيل رابطة بين الأندية لاتخاذ قرار موحد سواء بإلغاء الدوري أو استكماله، في الفترة الماضية شكلت جروب عبر واتس آب مع مديرين الكرة بالفرق الأخرى لمناقشة الاحتمالات حول استكمال البطولة من عدمه".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر أمس الأربعاء تأجيل استئناف مسابقة الدوري مرة أخرى بعد قرار رئيس الوزراء بتمديد الحظر نظرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.