"إظهر قوتك".. نجوم الرياضة يشاركون في حملة ZED

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): حرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية في الظهر بالحملة الإعلانية لشركة ZED. وظهر كل من حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" نجما الزمالك السابق بجانب "عميد" لاعبي العالم أحمد حسن. ووجه "الثعلب الصغير" رسالة للجماهير :"ده الوقت اللي تظهر فيها قوتك". Advertisements الفيديو شهد أيضًا ظهور عدد من النجوم يأتي في مقدمتهم حسام حسن ومحمد زيدان ومحمد فضل. كما شارك الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر في حملة ZED. وكان وزير الرياضة أشرف صبحي أعلن مؤخرًا عبر شاشة "أون تايم سبورت" ترحيبه بالمشروع والذي أعلن عنه نجيب ساويرس ونجله أنسي. ومن المقرر أن يتم تخصيص 50 فدانًا لإنشاء ناد رياضي بعنوان ZED بجانب إنشاء جامعة رياضية متخصصة في الرياضة على أن يكون هذا المشروع جاهزًا للظهور خلال ثلاث سنوات. لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

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