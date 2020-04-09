حسين السيد: حققت أرقام قياسية في مسيرتي مع الزمالك

كشف حسين للسيد حارس مرمى الزمالك السابق أنه الحارس الوحيد الذي كان يلعب في دوري الدرجه الثانية بين صفوف إسكو وتم ضمه للمنتخب عام ٨٦ وكان الحارس رقم أربعة بعد ثابت البطل وشوبير وعادل عبد المنعم.

وأضاف أنه نجح بعد انضمامه إلى صفوف الزمالك عام ٨٨ وحقق مع الزمالك عددا من الأرقام القياسية منها في موسم ٩٠-٩١ حيث شارك في ٣٠ مباراة متتالية لم يسكن شباكه سوي ٧ أهداف فقط. عام ٨٦ وكان الحارس رقم أربعة بعد ثابت البطل وشوبير وعادل عبد المنعم.وأضاف أنه نجح بعد انضمامه إلى صفوف الزمالك عام ٨٨ وحقق مع الزمالك عددا من الأرقام القياسية منها في موسم ٩٠-٩١ حيث شارك في ٣٠ مباراة متتالية لم يسكن شباكه سوي ٧ أهداف فقط.

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