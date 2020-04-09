هالاند: العديد من الأمور تحسم وجهتي المقبلة

أكد النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، أنه قبل الإنتقال إلى أي نادي عليه اختيار الوقت المناسب لذلك.

وقال هالاند في تصريحات لصحيفة "يورو سبورت": " قبل الإنتقال إلى أي نادي يجب إختيار التوقيت المناسب، قياسًا بما وصلت إليه،

وحجم النادي الذي سأنتقل إليه"

وواصل "هناك العديد من العوامل، أنا افكر دائمًا، ولا يمكنني المبالغة في تتقييم نفسي، أقدم مستويات جيدة ولكن هناك لاعبين مميزين اخرين".

واردف "انا بحالة جيدة قدمت

مباريات ممتازة وأخرى لم تكن جيدة، أنا سعيد الان وحولي أناس جيدون ويمكن القول إنني في البداية حتى الان ومازال هناك الكثير في المستقبل".

يذكر أن هالاند انتقل من سالزبورج النمساوي إلى بوروسيا دورتموند هذا الموسم، ويواصل تقديم مستوياته المميزة، والتي جذبت أنظار العديد من الأندية الاوروبية على رأسها ريال مدريد.