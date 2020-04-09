أكد النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، أنه قبل الإنتقال إلى أي نادي عليه اختيار الوقت المناسب لذلك.
وقال هالاند في تصريحات لصحيفة "يورو سبورت": " قبل الإنتقال إلى أي نادي يجب إختيار التوقيت المناسب، قياسًا بما وصلت إليه،وحجم النادي الذي سأنتقل إليه"
وواصل "هناك العديد من العوامل، أنا افكر دائمًا، ولا يمكنني المبالغة في تتقييم نفسي، أقدم مستويات جيدة ولكن هناك لاعبين مميزين اخرين".
واردف "انا بحالة جيدة قدمتمباريات ممتازة وأخرى لم تكن جيدة، أنا سعيد الان وحولي أناس جيدون ويمكن القول إنني في البداية حتى الان ومازال هناك الكثير في المستقبل".
يذكر أن هالاند انتقل من سالزبورج النمساوي إلى بوروسيا دورتموند هذا الموسم، ويواصل تقديم مستوياته المميزة، والتي جذبت أنظار العديد من الأندية الاوروبية على رأسها ريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر هالاند: العديد من الأمور تحسم وجهتي المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.