صحيفة مغربية: الزمالك لا يتعجل عودة أحداد نهاية الموسم

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور لا تتعجل اتخاذ أي قرار بشأن المغربي حميد أحداد خلال الفترة المقبلة.
وانضم أحداد إلى صفوف الرجاء المغربي
ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإنه على الرغم أن إعارة أحداد مع الرجاء اقتربت كثيرا من النهاية إلا أن الزمالك لا يتعجل قرار عودته من عدمه، وقد يرحب بتجديد الإعارة مرة أخرى. وينتظر الزمالك تحديد موقف اللاعبين الأجانب لحسم مصير حميد أحداد بالعودة أو اتخاذ قرارا بشأن إعارته أو بيعه.
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