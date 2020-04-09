أعلن اليوم "الخميس" نادي ساوثهامبتون، إنه اتخذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة تفشي انتشار وباء كورونا.
وقال النادي في بيان رسمي نشر عبر موقعه الإلكتروني: تماشيا مع النصائح الحكومية فإنه سيستمر تعليق النشاطات في معسكر ستابليوود وملعبسانت ماري وكل المواقع الأخرى باستثناء الأنشطة الضرورية وسيتم مراجعة الموقف بنهاية الشهر الجاري.
وأضاف: وافق مجلس الإدارة، والمدير الفني للفريق الأول، والجهاز الفني ولاعبو الفريق الأولعلى تأجيل صرف جزء من رواتب أشهر أبريل ومايو ويونيو للمساعدة في حماية مستقبل النادي، والعاملين به والمجتمع الذي يخدمه.
وأكد النادي في بيانه أن الجميع سيظل ملتزما نحو المجتمع كما تعهد النادي بتقديم دعمه الكامل لمدينة ساوثهامبتون من خلال مؤسسة سانتس الخيرية وتقديم أي مساعدة إضافية.
كانت هذه تفاصيل خبر ساوثهامبتون الإنجليزي يعلن عن إجراءات احترازية ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.