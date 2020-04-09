ساوثهامبتون الإنجليزي يعلن عن إجراءات احترازية ضد كورونا

أعلن اليوم "الخميس" نادي ساوثهامبتون، إنه اتخذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة تفشي انتشار وباء كورونا.

وقال النادي في بيان رسمي نشر عبر موقعه الإلكتروني: تماشيا مع النصائح الحكومية فإنه سيستمر تعليق النشاطات في معسكر ستابليوود وملعب

سانت ماري وكل المواقع الأخرى باستثناء الأنشطة الضرورية وسيتم مراجعة الموقف بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف: وافق مجلس الإدارة، والمدير الفني للفريق الأول، والجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول

على تأجيل صرف جزء من رواتب أشهر أبريل ومايو ويونيو للمساعدة في حماية مستقبل النادي، والعاملين به والمجتمع الذي يخدمه.

وأكد النادي في بيانه أن الجميع سيظل ملتزما نحو المجتمع كما تعهد النادي بتقديم دعمه الكامل لمدينة ساوثهامبتون من خلال مؤسسة سانتس الخيرية وتقديم أي مساعدة إضافية.