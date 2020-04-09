لاعب التنس الإسكتلندي يدعم مستشفى إنجليزية لمكافحة كورونا

قدم الإسكتلندي آندي موراي لاعب التنس، تبرعاً مادياً إلى إحدى مستشفيات بريطانيا، من أجل المساعدة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال اللاعب الإسكتلندي في رسالة مصورة، أن

القائمين على الرعاية الصحية الآن ينبغي دعمهم بالشكل اللائق بسبب التضحيات الكبيرة المقدمة.وأضاف صاحب الـ 32 عام، لقد تعاملت مع هذه المستشفى من قبل أزمة كورونا عندما تعرضت لإصابة عضلية ووجدت فيها تعاون جيد، لذا فكانت لدي رغبة في التبرع خصيصاً لهذه المستشفى.وتمنى موراي أن تعبر المملكة المتحدة ودول العالم الأزمة الراهنة وتعود الحياة لطبيعتها.