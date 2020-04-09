الامارات | نادي الشارقة يضع عيادته الطبية وسيارات الإسعاف في خدمة مكافحة "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عن وضع العيادة الطبية وسيارات الإسعاف الخاصة بالنادي، تحت تصرف إدارة الطوارئ والأزمات والكوراث، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقال النادي بتغريدة على حسابه في "تويتر": "لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي إطار حرص نادي الشارقة الرياضي الدائم على الاضطلاع بدوره المجتمعي، وجّه رئيس مجلس إدارة النادي، محمد جمعة بن هندي، بوضع العيادة الطبية للنادي في الحزانة، و3 سيارات إسعاف مجهزة تحت تصرف إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، برئاسة اللواء سيف الزري، القائد العام لشرطة الشارقة، حيث يضع النادي عيادة مجهزة لاستقبال أي إجراء متعلق بالفحوص الطبية المطلوبة للكشف عن فيروس كورونا المستجد". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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