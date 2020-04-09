شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يجدد عقد تيموثي فوسو منساه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقد مدافعه الهولندي تيموثي فوسو منساه لمدة عام إضافي ليبقى في النادي حتى 2021.

واستخدم النادي بندًا في عقد اللاعب يعطي الحق للفريق في تمديد العقد لموسم إضافي، لينتهي العقد في صيف العام القادم عوضًا عن صيف العام الجاري، حسب «سكاي سبورتس».

ولم يشارك اللاعب، صاحب الـ 22 عامًا، خلال معظم الموسم الجاري بسبب الإصابات، إلا أنه عاد للمشاركة في يناير مع فريق تحت 23 عامًا.