شكرا لقرائتكم خبر عن «فونتي»: «رونالدو» ترك الباب مفتوحًا أمام العودة لريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جوزيه فونتي، المدافع البرتغالي لنادي ليل الفرنسي، أن زميله في المنتخب الوطني كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، لم يغلق الباب أمام العودة إلى فريقه السابق ريـال مدريد.

وقال «فونتي» لإذاعة «توك سبورت» البريطانية: «أعرف أنه يحب مدريد هذا مؤكد، ومن الواضح أنه يحب النادي نفسه إنه أحد أكبر الأندية في العالم إن لم يكن الأكبر».

وأضاف اللاعب: «لقد ترك العديد والعديد من الأصدقاء هناك ولقد ترك الباب مفتوحًا دائمًا لذا لن أكون متفاجئ إذا عاد إلى ريـال مدريد».

وكان «رونالدو» قد رحل عن ريـال مدريد في صيف 2018 بسبب خلافات مع إدارة الميرنجي وخاصة رئيس النادي فلورنتينو بيريز، إلا أن العلاقة تحسنت بين الجانبين مؤخرًا وشهدت حضور «الدون» لمباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة في مدرجات السانتياجو برنابيو.

وأشارت تقارير إيطالية إلى احتمالية لجوء يوفنتوس لبيع «رونالدو» في الصيف لتعويض بعض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا، فيما لفتت إلى اهتمام الفريق الملكي باستعادته، إلا أن صحيفة «آس» الإسبانية أكدت على لسان أحد المصادر أن ريـال مدريد لا يفكر في استعادة أسطورته.

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