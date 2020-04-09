شكرا لقرائتكم "يويفا" يجري مباحثات حول إمكانية تقليص عدد المدن المستضيفة لـ يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن قيام الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بإجراء مباحثات حول إمكانية تقليص عدد المدن المستضيفة لبطولة يورو 2020، التى سوف تقام فى صيف 2021، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
كان الاتحاد الأوروبى، قد اتخذ قرار الشهر الماضى، بتأجيل بطولة الأمم الأوروبية 2020، التى كان مقررا إقامتها فى الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو، إلى الصيف المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن هناك بعض الدول الأوروبية، التى كانت سوف تستضيف عدد من مباريات يورو 2020، بدأت تشكك فى قدرتها على ذلك.
أضافت الصحيفة أن، الاتحادين الإيطالي والإسباني، شككا فى إمكانية استضافتهم لمباريات يورو 2021، مع انتشار فيروس كورونا والآثار الاقتصادية الهائلة التي تسبب فيها الوباء العالمي على الدولتين بشكل خاص.
أشارت الصحيفة إلى، أن الاتحاد الأوروبى لا يزال متمسكا بتنظيم البطولة في 12 دولة كما هو مقرر سابقا، وإنه يقوم حاليا بالتشاور مع الاتحادات الأوروبية، المستضيفة للبطولة.
اختار الاتحاد الأوروبى على 12 مدينة في 12 دولة أوروبية، لاستضافة البطولة، لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، والمدن هي: أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاجن، دبلن، جلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وسان بطرسبورج".
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