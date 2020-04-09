شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض التجديد لأحمد فتحي بعد فشل مفاوضات بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الوسط الكروي موقف إدارة النادي الأهلي من تجديد عقد أحمد فتحي حال تراجعه وقبوله العرض الأحمر بشأن التجديد، وذلك بعد خروج أنباء عن إمكانية تراجع بيراميدز عن إتمام التعاقد معه.

وعلم الخليج 365 أن موقف الأهلي حالياً هو استحالة السماح بعودة أحمد فتحي، بعد رفضه التجديد في جلسة التفاوض، فضلاً عن تكرار الرفض بعد أن طلب مهلة لمدة 48 ساعة قبل إعلان قراره الأخير.

وتوصل أحمد فتحي لاتفاق مع بيراميدز منذ فترة وأن عدم موافقته على عرض الأهلي جاء للفارق الكبير بين العرضين حيث عرض الأهلي على فتحي الحصول على 11 مليون جنيه سنوياً فيما وصل عرض بيراميدز لـ16 مليون جنيه سنوياً.

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ويدرس الزمالك الدخول في مفاوضات لضم أحمد فتحي خاصة وأن الفريق الأبيض يحتاج تدعيم مركز الظهير الأيمن، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب الملقب بالجوكر جلسة مع مسئول زملكاوي للاطلاع على عرض الزمالك قبل اتخاذ قراره الأخير.

ولازالت احتمالية انتقال أحمد فتحي لنادي خليجي قائمة، بعد أن تلقى اللاعب تأكيدات من أكثر من وكيل بأن هناك أكثر من نادي يرغب في الحصول على خدماته خاصة وأن حمد فتحي يعد حالياً لاعباً حراً ويحق له الانتقال لأى نادي مجاناً