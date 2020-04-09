شكرا لقرائتكم شرط واحد للأهلى يحافظ على بقاء رمضان صبحى بالقلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم أن مسئولو النادي الاهلي باتوا مقتنعين بنسبة كبيرة للغاية برحيل رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من نادي هيدرسيفيد الإنجليزي بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري إلا أن الإدارة الحمراء أعلنت إنها من الممكن الدخول في مفاوضات مع هيدرسليفيد لشراء رمضان صبحي نهائياً.

وعلم "الخليج 365" أن تخفيض النادي الإنجليزي مطالبه المالية من 10 أو 9 مليون جنيه إسترليني إلى 4 أو 3 مليون جنيه إسترليني هي الشرط الاساسي لدخول الاهلي طرفاً جاداً في صفقة الشراء النهائي من النادي الإنجليزي خاصة وأن خزينة القلعة الحمراء لا يمكن أن تتخطي مبلغ ثلاثة أو أربعة ملايين جنيه إسترليني لشراء اللاعب نهائياً.

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مسئولو الأهلى قالوا إن رمضان صبحى أصبح من حق القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجارى محلياً وأفريقياً، وليس حتى 30 يونيو المقبل كما هو مدوّن فى عقد الإعارة، وأعلن فيفا، أمس الأول الثلاثاء، عن موافقته على تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.وأرسل الأهلى خطاباً قبل ثلاثة أسابيع تقريباً لنادى هيدرسليفيد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحى ثلاثة أشهر أو حتى ينتهى الموسم الكروى محلياً وأفريقياً بعدما تسبب فيروس كورونا فى تجميد النشاط الكروى بالعالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات فى العالم سيتأجل عدة أشهر.

وفى شأن متصل أكد رمضان: "أتمنى الاستمرار فى مشوار الاحتراف، ولا أريد أن تغضب منى جماهير النادى الأهلى، هذا حلمى وأتمنى تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور".

وانتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى قبل أن يُجدد الأهلى الإعارة لمدة موسماً جديداً ونتهى يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترلينى.