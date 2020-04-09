شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحذر الأندية من عودة اللاعبين لتدريباتهم الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، جميع الأندية من العودة لإستئناف التدريبات الجماعية قبل إنتهاء فترة تعليق النشاط الرياضى وفقا لقرار مجلس الوزراء والمقدرة بـ15 يوما جديدة، تنتهى بنهاية شهر إبريل الجارى.

ويأتي تحذير اللجنة الخماسية باتحاد الكرة للأندية بعدما اقترحت بعض الأندية العودة للتدريبات البدنية فقط كما حدث فى بعض الأندية الألمانية دون التدريب بالكرة، وهو ما رفضه اتحاد الكرة مؤكدا أن القرار يمنع أي تجمعات رياضية طوال فترة تعليق النشاط.

وأعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة مجموعة تعليمات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت كالتالي:

1) اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

2) الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

Advertisements

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على (هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة

صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد.

3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات).

4) التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5) نعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

6) تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين إشعار آخر.

7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد.