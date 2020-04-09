شكرا لقرائتكم روبن يكشف عن إصابة زوجته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف آريين روبن نجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق أن زوجته برنادين كانت قد أُصِيبت بعدوى فيروس كورونا.

وقال اللاعب الهولندي في تسجيل صوتي إن زوجته "36 عاما" خضعت لاختبار الكشف عن الفيروس وجاءت النتيجة إيجابية، وذلك بعد أن ظهرت عليها أعراض مثل مشاكل في التنفس.

وأضاف روبن: لم يكن هذا شعورا جميلا على الإطلاق، و أنا محظوظ تماما أن المسألة لم تكن بالغة السوء، وتابع أن زوجته خضعت لاختبار في وقت لاحق وجاءت النتيجة سلبية لحسن الحظ، وقال إن الأسرة بقيت كلها في الحجر المنزلي. وأوضح روبن أن نتيجة فحصه وأطفاله جاءت سلبية.

وكان روبن قد اختتم مشواره في بايرن في الصيف الماضي بعد عشر سنوات قضاها في النادي البافاري. وتعتزم أسرة روبن العودة إلى هولندا في الصيف المقبل.