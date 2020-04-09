شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين رحلوا عن الأهلى بفرمان جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتفل الساحر مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، اليوم بعيد ميلاده رقم 74 ، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 .

ويعد جوزيه أحد افضل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الأهلى بعد حصوله على 20 بطولة خلال الفترة التى قضاها مدربا للقلعة الحمراء .

بالرغم من الإنجازات التى حققها جوزيه مع الأهلى إلا أن هناك بعض اللاعبين الذين يرتبطون بعلاقات سيئة مع جوزيه نظرا لأنه كان السبب الرئيسى فى رحيلهم عن النادى وهم :-

عصام الحضرى

تسبب مانويل جوزيه فى رحيل عصام الحضرى بعدما أصر على سحب شارة القيادة منه ومنحها لشادى محمد وهو ما جعل الحارس الدولى يستشيط غضبا ويحاول بشتى الطرق إعادتها عن طريق مخاطبة المسئولين إلا أن جوزيه رفض وأصر على قراره وهو ما جعل الحضرى يهرب ويوقع لسيون السويسرى عام 2008 بعدما أيقن أنه لن يستطيع إعادة شارة القيادة فى عهد جوزيه .

حسن مصطفى

شارك مع الأهلى منذ موسم 2003 إلى 2009 بعد تألقه اللافت مع الإتحاد السكندرى ، ثم طلب مانويل جوزيه إعارته للوحدة السعودى ليعود بعدها وينتقل للغريم التقليدى الزمالك خلال الفترة من 2009 إلى 2011 .

أحمد شديد قناوى

من أفضل ظهراء الجنب بالدورى المصرى حتى الآن ، إلا أنه كان تعيس الحظ مع مانويل جوزيه فالبرغم من تألق اللاعب خارج الأهلى وتحديدا مع المصرى فى موسم 2011 و 2012 الامر الذى دفع جوزيه للمطالبة بعودته من جديد ، إلا أنه عاد ولم يشارك بشكل مستمر مع المدرب البرتغالى ليرحل من جديد ويتألق من جديد مع العديد من الأندية التى شارك فيها ويصبح حاليا أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات الدورى بشكل مستمر .

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