شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. تريزيجيه يسترجع ذكريات التأهل لكأس العالم 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع محمود تريزيجيه صانع ألعاب المنتخب الوطنى واستون فيلا الإنجليزى ذكريات ضربة الجزاء التى احتسبها بكارى جاساما فى لقاء المنتخب الوطنى ونظيره الكونغولى فى الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 .

ونشر تريزيجيه فيديو خاص لضربة الجزاء عبر صفحته على انستجرام وهو يشاهد الكرة التى جاءت فى الوقت بدل الضائع من المباراة المصيرية وكانت النتيجة وقتها تشير للتعادل الإيجابى بين المنتخبين واستطاع تريزيجيه المرور من أحد مدافعى المنتخب الكونغولى ليعرقله أحد اللاعبين ويتصدى محمد صلاح للكرة ويحرزها بكل قوة فى المرمى ويعلن تأهل الفراعنة لكأس العالم بعد غياب 28 عاما .

انضم النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، إلى المبادرة التى أطلقها نجوم الدوري الإنجليزي، من أجل دعم الخدمات الصحية فى بريطانيا.

نشر تريزيجيه، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، بيان لاعبو الدوري الإنجليزي، الذى أعلنوا من خلاله عن مبادرة، من أجل جمع التبرعات، لدعم الخدمات الصحية فى بريطانيا، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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أصدر لاعبو الدوري الإنجليزي، بيانا أكدوا فيه على تشكيل مبادرة، لدعم الخدمات الصحية فى المملكة المتحدة، من أجل توفير العلاج والإغاثة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان لجوردان هيندرسون، قائد فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وهارى ماجواير، قائد فريق مانشستر يونايتد، جهودا كبيرة من أجل تكوين هذه المبادرة، لجمع 4 مليون إسترليني، بالتعاون مع رابطة اللاعبين المحترفين.