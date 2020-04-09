شكرا لقرائتكم خبر عن جنى هيثم من الحجر الصحى بمرسى علم : اهتمام زائد بنا و كل طلباتنا مجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جنى هيثم لاعبة فريق كرة السلة بنادى سموحة، و المتواجدة حاليا فى الحجر الصحى بمرسى علم عن تفاصيل وكواليس تواجدها هناك بعد العودة من الولايات المتحدة حيث كانت تدرس بأحد الجامعات هناك كمنحة دراسية.

تواصل الخليج 365 مع اللاعبة فى الحجر الصحى ، و التى قالت فى تصريحات خاصة ، أن كل شئ على مايرام ، كل ما نطلبه يتم توفيره لهم ، حيث يتم المرور علي المتواجدين فى الغرف ، لقياس درجة الحرارة مرتان يوميا ، بخلاف الفحص الطبى علينا فترات طوال اليوم .

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واضافت جنى هيثم أن اللاعبون فى الحجر يتم عاملتهم افضل معاملة ، وباهتمام زائد ، منذ الوصول من الولايات المتحدة جون تقصير من أى فرد ، و بالنسبة للطعام و الوجبات فيتم تلبية مطالبنا ، و الجميع متعاون معنا فى الحجر الصحى .

وعن اللاعبون المتواجدون معها فى الفندق ، قالت جنى أن كل لاعب او لاعبة فى غرفة بمفرده ، و فى الفترة الحالية ممنوع النزول من الغرف ، و خلال الساعات الماضية كان اللاعبون يغادرون الغرف و يتقابلون فى بهو الفندق ولكن دون كلام ، وبوجود مسافات كافية بين الأفراد .

كانت جنى هيثم لاعبة فريق سلة سموحة ، عادت من الولايات المتحدة منذ 5 أيام ، مع نسمة عبد الرحمن لاعبة سبورتنج ، حيث كانتا تدرسان منح دراسية فى الجامعات الامريكية هناك .