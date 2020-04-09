10 أرقام لمسمار الكرة المصرية الجديد نبيل دونجا هدف الأهلى والزمالك القادم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويخطط مسؤولو النادى الأهلى للدخول فى مفاوضات مع اللاعب بناء على رغبة رينيه فايلر المدير الفنى، للتعاقد معه بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب، وجعله محط أنظار العديد من الأندية.

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كما دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع نبيل عماد دونجا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن المفاوضات لم تثمر نتائج إيجابية، بعدما تحدث أحد مسئولي الزمالك مع اللاعب لإقناع نادي بيراميدز في التخلي عنه خلال الفترة المقبلة.

وتعثرت الصفقة بسبب رفض الزمالك الدخول في مفاوضات مباشرة مع بيراميدز، بسبب مغالاتهم في الطلبات المالية نظير التخلي عن اللاعب، وفي حال إقناع اللاعب لهم سيتم الحصول على خدماته بمقابل مالي أقل من المطلوب.