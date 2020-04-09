شكرا لقرائتكم خبر عن الليبى سالتو : كورونا خدعتني وأبعدتنى عن أسرتى ..وأشكر مصليحى وطلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الليبى أنيس سالتو مهاجم فريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى أنه يؤدى تدريبات في الجيم الخاص بالفندق الذى يقيم فيه بالإسكندرية يوميا للحفاظ على لياقته البدنية، مؤكدا انه ملتزم بالحجر المنزلى بسبب تفشي فيروس كورونا وأن ما يقوم به فقط هو السير حول فندق الإقامة لمدة نصف ساعة فقط وهي الفسحة الوحيدة له خلال فترة الحظر .

وقال سالتو انه يشعر حاليا بالملل والغربة بسبب غيابه عن أهله المتواجدين في تونس وليبيا وأيضا زملائه في الفريق لعدم التقائه بهم منذ إيقاف التدريبات بسبب تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا القاتل الذى تعرض للخدعة بسببه حيث كان يتوقع ان يكون الامر أسبوع وينتهي ولكن فوجء باستمراره وانتشاره في دول العالم بسرعة وهو ما جعله يبقي في الإسكندرية ولا يعود الى تونس او ليبيا متوقعا ان يكون الامر لمدة أسبوع فقط

وأضاف أن ما يخفف عنه ما يقوم به محمد مصيلحى رئيس النادي السكندرى الذى يلبي كافة طلباته ووفر له الاقامة الكاملة رغم توقف النشاط وصرف له جميع مستحقاته كاملة فهو يراعي جميع لاعبي الفريق ويعاملهم مثل أبنائه.

وأضاف أنه يتواصل مع اهله في تونس وليبيا عن طريق الاتصالات التليفونية للاطمئنان عليهم وطمأنتهم عليه في ظل قلق كورونا على الجميع في مختلف دول العالم بالإضافة الى تلقيه اتصالات مستمرة من زملائه بالمنتخب الليبي للاطمئنان عليه .

Advertisements

وأشار إلى أنه يدين بالفضل بتواجده في صفوف الاتحاد لاسكندرى لطلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر الذى يتواصل معه من وقت لاخر للاطمئنان عليه وأيضا يتلقي اتصالا مستمرة من رباعى زعيم الثغر عماد السيد و صبرى رحيل و احمد رفعت و سيد سالم .

وكشف سالتو عن سبب رحيله عن النجم الساحلى مؤكدا أن عدم التزام مسئولي النجم الساحلي بالمستحقات المالية جعله يرحل عن الفريق التونسى وانتقل لاهلى طرابلس تحت قيادة طلعت يوسف من قبل .

وقال أنه يعتبر محمد بركات وسيد معوض وعماد متعب علامات فى تاريخ الكره المصرية فى الفتره الماضية وبخاصه محمد بركات صاحب العلامات المميزة سواء مع الأهلى او المنتخب بخلاف محمد ابو تريكه رغم انه ساحر وفنان ولكن يوجد مثله كتير فى مصر والوطن العربى على عكس محمد صلاح الذى صنع تاريخ جديد للكرة العربية كذلك محمود تريزيجيه والذى قدم مستوى رائع.