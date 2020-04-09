شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطمئن على لاعبة السلة بالحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو نادى سموحة على الاطمئنان على جنى هيثم، لاعبة فريق كرة السلة بالنادى السكندرى، والتى تتواجد حاليا فى الحجر الصحى بمرسى علم، بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحمد عجلان، عضو مجلس إدارة النادى السكندرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعبة عادت من أمريكا منذ 5 أيام، حيث كانت تدرس فى إحدى الجامعات هناك، وعادت مع اللاعبين العائدين من الخارج، وتتواجد حاليا فى الحجر الصحى بمرسى علم، ويتم الاطمئنان عليها باستمرار.

وأضاف عضو مجلس سموحة أنه يتواصل مع والدة اللاعبة، والتى أكدت أن ابنتها بخير، ويتم قياس حرارتها فى الحجر 3 مرات خلال اليوم، كما أن جنى هيثم تتواصل مع جامعتها فى أمريكا اون لاين فى ظل توافر كل سبل الراحة فى الحجر الصحى وكذلك خدمة الإنترنت.

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يذكر أن نسمة عبد الرحمن لاعبة سبورتنج والتى كانت تدرس فى إحدى الجامعات الأمريكية بالولايات المتحدة قد عادت أيضا إلى مصر وتخضع للحجر الصحى بمرسى علم، مع جنى هيثم، وتتواجد اللاعبتان فى الحجر الصحى حاليا، لحين انتهاء الفترة الزمنية المحددة .

وأكد وائل لطفى، مدير المنتخبات ومدير العلاقات العامة بالاتحاد، أن هناك 3 لاعبين عالقون فى أمريكا، وتم إرسال بياناتهم وصور جوازات السفر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لإدراجها فى كشوف العالقين، ولعودتهم إلى وطنهم فى أقرب فرصة.

اللاعبون هم كل من عمر الشيخ وعصام تامر ثنائى سلة الأهلى، و يتواجدان فى أمريكا للدراسة فى دورى الجامعات، حيث لديهما منح دراسية هناك، بالإضافة إلى محمد اسامة لاعب سموحة، و الذى يدرس هناك ايضا، و بعد اغلاق الجامعات، و توقف الدراسة، طلب اللاعبون العودة الى مصر، وابدوا رغبة لذلك، وارسلوا بياناتهم للاتحاد، و الذى قام بدوره بارسالها للوزارة و اللجنة الاولمبية .