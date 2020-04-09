شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تحتفل بعيد ميلاد أيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النادى الأهلى بعيد ميلاد لاعب الفريق أيمن أشرف، وكتبت صفحة الأهلى على تويتر "عيد ميلاد سعيد" مصحوبة بصورة أيمن أشرف.

ويحتفل أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى اليوم بعيد ميلاده الـ29 فهو من مواليد 9 أبريل 1991، وبدأ أشرف مسيرته الكروية مع النادي الأهلي، فهو أحد ناشئ الفريق، حيث كانت أول مباراة له بقميص القلعة الحمراء أمام اتحاد الشرطة عندما رحل جيلبيرتو عن الفريق، كما شارك أيضًا في مباراة الأهلي والزمالك موسم 2010 في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

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أيمن أشرف لعب لثلاثة أندية عبر مسيرته مع الساحرة المستديرة، والتى بدأها بين ناشئى النادى الأهلى، قبل أن ينتقل إلى بنى سويف ثم إلى سموحة، قبل أن يعود إلى بيته بالقلعة الحمراء موسم 2017/2018، ليبدأ مسيرة جديدة مع الفريق.

لعب أيمن أشرف فى غير مركزه لموسم كامل وتألق بمركز المدافع موسم 2017 عندما تولى حسام البدرى قيادة الفريق الأحمر ليوظفه فى قلب الدفاع بعد الإصابات التى عصفت بمدافعى الفريق، وتألق أشرف وثبت أقدامه فى هذا المركز، وعندما كان يحتاجه الأهلى فى مركزه الأساسى كظهير أيسر كان يؤدى على النحو المطلوب أيضاً.