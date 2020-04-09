شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قفشة يستعد للإيجيبشن ليج بتدريبات بدنية مكثفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد مجدى قفشة، نجم النادى الأهلى، على صورا لتدريباته اليومية على ستورى إنستجرام، حيث يسعى اللاعب للحفاظ على لياقته البدنية قبل عودة النشاط الكروى.

ووضع السويسرى رينيه فايلر برنامجا غذائيا للاعبى الأهلى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى ودكتور التغذية، تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حالياً فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة خاصة وأن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، برنامج تدريب لاعبى الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التى من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أى زيادة فى أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار فى تدريبات لاعبى الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التى قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا فى العالم.

انتقل محمد مجدى قفشة إلى الأهلى فى صيف 2019، من نادى بيراميدز، حيث شارك حتى الان فى 22 مباراة بواقع 15 مباراة فى الدورى العام، و 6 فى دورى ابطال افريقيا، ومباراة واحدة فى كأس السوبر

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ونجح قفشة صانع الألعاب فى تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 أهداف آخرين، حيث شارك بمعدل 1.673 دقيقة اجمالا.

فيما لعب قفشة 15 مباراة فى الدورى العام بمعدل 1.146 دقيقة سجل فيها 4 اهداف وصنع 6 أهداف .

وفى دورى أبطال افريقيا لعب 6 مباريات سجل هدف وصنع هدفين بمعدل 447 دقيقة، كما شارك فى كأس السوبر فى مباراة واحدة بمعدل 80 دقيقة.







