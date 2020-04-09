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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 9 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يوضح موقف لاعبى شمال أفريقيا حال إلغاء الدورى، الزمالك ينفى التفاوض مع العراقى علاء مهاوى.

اتحاد الكرة يوضح موقف لاعبى شمال أفريقيا حال إلغاء الدورى

تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى المصرى فى الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجارى أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سورى أو فلسطينى على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى.

الأهلي يتمسك باستمرار أليو بادجي في الموسم الجديد

أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محمود الخطيب رئيس النادي، والمكلف من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على ملف كرة القدم، أنه بحاجة للسنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق، وأنه لا يفكر في إعارته أو الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم، وذلك خلال الجلسة التي جمعتهما خلال الأيام الماضية.

المحامى السويسرى مونتييري يطمئن الأهلي بشأن تطورات قضية كهربا فى فيفا

طمأن المحامى السويسرى مونتنييرى النادى الأهلى بقوة موقف القلعة الحمراء فى قضية محمود عبد المنعم لاعب الفريق، المتداولة حالياً فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما قدم الزمالك شكوى ضد الأهلى بالاتحاد الدولى يتهمه فيها بتحريض اللاعب على الهروب من القلعة البيضاء الصيف الماضى للانتقال إلى صفوفه.

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اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ275 ألف دولار ويكشف قانونية حجز مكافأة دورى الأبطال

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الزمالك مازال مديناً للجبلاية بمبلغ 275 ألف دولار قيمة مستحقات ومديونيات على النادى لصالح الاتحاد، كما تم إرسال هذا الأمر إلى وزير الرياضة رداً على شكوى الأبيض ضد الجبلاية بداعى خصم المستحقات التى تصله من الكاف.

رحاب جمعة محترفة اليد تنضم لصفوف سان جينيان الفرنسى لمدة سنة

أعلن نادى سان جينيان الفرنسى التعاقد مع رحاب جمعة، نجمة اليد المحترفة فى فرنسا، لمدة سنة، بعد إنهاء تعاقدها مؤخرا مع نادى سامبر. وتطمح رحاب جمعة فى الصعود مع فريقها الجديد إلى الدورى الممتاز، بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية، وأعلنت صفحة النادى منذ قليل التعاقد مع رحاب جمعة.

الزمالك ينفى التفاوض مع العراقى علاء مهاوى

نفى مسئولو نادى الزمالك الدخول فى أى مفاوضات مع العراقى علاء مهاوى لاعب فريق الشرطة العراقي. وكشف أحمد شوبير، فى تصريحات إعلامية، أن أمير مرتضى منصور نفى نفياً قاطعاً دخول الزمالك فى أى مفاوضات مع المدافع العراقى ولم يكن ضمن المرشحين على الفريق، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت الثنائى مساء أمس.

ترشيح جناح الإسماعيلي لخلافة رمضان صبحي في الأهلي

رشح عضو بلجنة التخطيط بالأهلي عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلي ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.