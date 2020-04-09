شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعلق النشاط الرياضى ويغلق مقر الاتحاد لحين فك الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة استمرار تعليق النشاط الرياضى بالاتحاد، وغلق مقر الاتحاد كاملا لحين فك حظر التجوال.

وأكد مجدى أبو فريخة أن مقر الاتحاد مغلق، ولم يتوجه أى موظف إلى الاتحاد فى ظل توقف النشاط وفرض حظر التجوال، ولن يتم استئناف النشاط إلا بعد إخطارنا بذلك من المسئولين.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه يتم التواصل مع الاتحاد الدولى والعربى والأفريقى أون لاين، وعبر الفيديو كونفرانس حال عقد اجتماعات.

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وكان مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة عقد أمس الأول اجتماعًا هو الأول من نوعه بين اتحادات الألعاب المصرية عن طريق الفيديو كونفرانس لتفادى التجمعات وفقًا للإجراءات الوقاية والاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وناقش مجلس إدارة أتحاد السلة آخر تطورات الوضع العام فى مصر فى ظل توقف النشاط الرياضى على جميع المستويات العمرية والتواصل مع الاتحاد الدولى للعبة "فيبا" باستمرار للتناقش حول مستقبل النشاط الرياضى بجانب متابعة آخر تطورات اللاعبين المصريين العالقين فى الخارج بسبب غلق المجال الجوي.

يذكر ان هناك 3 لاعبين من المنتخب عالقين فى امريكا، و تم مخاطبة الوزارة و اللجنة الاولمبية لعودتهم فى اسرع وقت الى وطنهم، و هم عصام تامر و عمر الشيخ ن و محمد اسامة .