شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور وفتحي ومهاوى أبطال موسم شائعات الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ موسم الشائعات الملازم لكل فترة انتقالات مبكرا، ولكن فى موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بدأت الشائعات القوية قبل أوانها، خاصة أن النشاط الكروي متوقف فى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

المؤشرات تؤكد أن الدوري المصرى مقبل على فترة انتقالات صيفية ساخنة، بدأت بإعلان رحيل الثلاثي الكبار حسام عاشور وأحمد فتحى وشريف إكرامى عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي، مما جعل الشائعات أكثر سخونة.

بيراميدز يتراجع عن التعاقد مع احمد فتحي

الشائعة الأولي التى هزت الوسط الرياضي أمس هى تراجع نادى بيراميدز عن إتمام التعاقد مع أحمد فتحى، لاعب الأهلي، بعد تدخلات من إدارة الأحمر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أى قرارات رسمية بشان إتمام التعاقد أو التراجع عنه لتظل الأمر شائعة.

حسام عاشور يوقع للزمالك

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عدم حسم حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، مصيره سواء بقبول عرض الأهلي بالاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء، أو اللعب لنادٍ آخر، فتح الباب أمام التكهنات والشائعات بشأن مصيره ليصل الأمر إلى انتشار شائعة بتوقيعه لنادى الزمالك رسمياً، ليخرج أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة فى الزمالك نافيا التفاوض مع حسام عاشور أو التوقيع معه.

صراع القطبين علي نجم منتخب العراق

فجأة ودون سابق إنذار انتشرت شائعة بأن الأهلي والزمالك يتصارعان لضم ظهير ايمن منتخب العراق علاء مهاوي الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، إلا أن مسئولي الأهلي والزمالك معا تسابقا على نفي الخبر مؤكدين أن اللاعب لم يعرض على أى منهما وليس التفاوض أو الصراع على ضمه.