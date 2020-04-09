شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يسأل جماهيره: أعمل عيد ميلادى فى المطبخ ولا الصالة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة الحالى والأهلى السابق، جماهيره عبر انستجرام بعدما طلب منهم مساعدته فى اختيار مكان إقامة عيد ميلاده، والذى يحتفل به غداً الجمعة، بعدما حدد ثلاثة أماكن هى "الصالة والليفنج روم والمطبخ"، فى ظل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع .

وفى وقت سابق شارك أحمد عادل عبد المنعم، متابعيه عبر تطبيق "تيك توك" جانبا من استعداداته لعودة الدورى، وظهر فى الساونا للحفاظ على لياقته البدنية، وانضم لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك" لقضاء وقت الفراغ بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع.

ودشن أحمد عادل عبد المنعم حسابه الجديد بأغنية للأهلى غناها بصوته لتوثيق الحساب وتعريف الجماهير أنه الحساب الرسمى للحارس.

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وقرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة مد فترة راحة الفريق لمنتصف أبريل، حرصا على سلامة اللاعبين، فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ووزارة الشباب والرياضة لإيقاف النشاط الرياضى شهر كاملا فى ظل المخاوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا، ونظرا لغموض توقيت استئناف بطولة الدورى.

من جانبه أكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن تمديد راحة الفريق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، والذى سبق وأصدر قرارا بإيقاف تدريبات جميع الفرق بالنادي، التزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة الأنشطة الرياضية فى البلاد بشكل مؤقت.

طلب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة من إدارة النادى تحديد ميزانية التعاقدات للموسم الجديد، لبدء التفاوض مع اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق للموسم المقبل حال نجاح الجهاز الفنى فى بقاء المقاصة فى الدورى والخروج من دائرة الهبوط.

وحدد إيهاب جلال مركزين يحتاجان لتدعيم بصفة مبدئية وهم الظهير الأيمن والمساك، لحين تحديد قائمة الراحلين عن الفريق بصفة نهائية عقب نهاية الموسم.