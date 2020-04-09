شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشترط تخفيض مطالب هيدرسفيلد لـ4 ملايين إسترلينى لشراء رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن مسئوللا النادى الاهلى باتوا مقتنعين بنسبة كبيرة للغاية برحيل رمضان صبحى، لاعب الفريق المُعار من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى، إلا أن الإدارة الحمراء أعلنت إمكانية الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى نهائياً.

وأكد مصدر لـ ”الخليج 365” أن تخفيض النادى الإنجليزى مطالبه المالية من 10 أو 9 ملايين جنيه إسترلينى إلى 4 أو 3 ملايين هو الشرط الأساسى لدخول الأهلى طرفاً جاداً فى صفقة الشراء النهائى من النادى الإنجليزى، خاصة أن خزينة القلعة الحمراء لا يمكن أن تتخطى مبلغ ثلاثة أو أربعة ملايين جنيه إسترلينى لشراء اللاعب نهائياً.

مسئولو الأهلى قالوا إن رمضان صبحى أصبح من حق القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجارى، محلياً وأفريقياً، وليس حتى 30 يونيو المقبل كما هو مدوّن فى عقد الإعارة.

وأعلن فيفا، أمس الأول الثلاثاء، عن موافقته على تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.وأرسل الأهلى خطاباً قبل ثلاثة أسابيع تقريباً لنادى هيدرسليفيد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحى ثلاثة أشهر أو حتى ينتهى الموسم الكروى محلياً وأفريقياً بعدما تسبب فيروس كورونا فى تجميد النشاط الكروى بالعالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات فى العالم سيتأجل عدة أشهر.

وفى شأن متصل أكد رمضان: "أتمنى الاستمرار فى مشوار الاحتراف، ولا أريد أن تغضب منى جماهير النادى الأهلى، هذا حلمى وأتمنى تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور".

وانتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى قبل أن يُجدد الأهلى الإعارة لمدة موسماً جديداً ونتهى يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترلينى.

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