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ايفونا يستعيد ذكريات اهدافه مع الاهلى بفيديو على انستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الجابونى إيفونا مهاجم الأهلى الأسبق ذكرياته مع القلعة الحمراء عبر صفحته بانستجرام، بفيديو هدفه فى مرمى الداخلية فى اللقاء الذى جمع المارد الاحمر والداخلية بالدورى وانتهى برباعية للأحمر احرز منها إلمطرقة الجابونية الهدف الثالث.

كان الأهلى قد تعاقد مع أيفونا قادما من الوداد البيضاوى قبل أن يرحل إلى الدورى الصينى بمبلغ مالى كبير .

 

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وخاض ماليك إيفونا، مهاجم نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى والأهلي السابق، وصلة من التدريبات المنزلية، للحفاظ على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء المستجد.

وكشف الجابوني أنه يفتقد الفريق الأحمر كثيرا منذ رحيله في صيف 2016 وأنه يتمنى العودة الى الدورى المصرى الموسم المقبل.

وأوضح ماليك إيفونا في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت قائلا  :"افتقد النادي الأهلي كثيرا، ولكن هذا مستقبلي ونحن نلعب كرة القدم من أجل كسب المال و كنت ارغب في البقاء أطول فترة ممكنة مع الأهلي، ولكن العرض الذي جاءني من الصيف لا يمكن رفضه و حاليا العب في الدوري البرتغالي، ليست على ما يرام، ولكنني اسعى لاستعادة مستواي الفني في الفترة المقبلة".

 

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