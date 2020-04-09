شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تعديل عقود اللاعبين بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تعديل عقود اللاعبين فى السنوات المقبلة، بحيث تتضمن بنداً ينص على توضيح العلاقة بين اللاعب وناديه فى حال توقف الدورى بسبب أى ظروف قهرية قد تطرأ على الساحة الرياضية، كما هو الحال فى الوقت الحالى، بعد توقف الدورى بسبب فيروس كورونا ونشوب حالة من الجدل حول تخفيض عقود اللاعبين.

ويرى مسئولو اتحاد الكرة ضرورة وضع بند فى العقود الجديدة يتضمن خصم نسبة المشاركة من عقود اللاعبين، وكذلك خصم نسبة 20%؜ أخرى فى حال توقف أو إلغاء الدورى حال حدوث أى ظروف قهرية .

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من جهته أكد جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لا يحق لها التدخل حالياً لتخفيض عقود اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن العلاقة التعاقدية بين اللاعب والنادى ليس من حق اتحاد الكرة المساس بها، موضحاً أن التخفيض من عدمه يتم بالتراضى بين الطرفين.

وكشف نائب رئيس اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

وأضاف أنهم يضعون أواخر مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى، موضحا أن تأجيل المباراة وفر للجنة المسابقات 10 أيام على الأقل يمكن إقامة مباريات فى الدورى خلالها، حال السيطرة على فيروس كورونا والحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزارة الصحة باستئناف النشاط.