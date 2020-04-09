شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب كالذهب.. حمدى كروان ومكافأة الـ 100 قرش على أول دوري أهلاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية، التى تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر.

"حمدى كروان" ظهير أيسر النادى الأهلى، هو أحد هذه المواهب الكروية، وآخر شهود العيان الراحلين عن عالمنا، على تتويج القلعة الحمراء بأول بطولة دوري عام بموسم 1948-1949, ولد كروان الأهلي عام 1919، وانضم إلى القلعة الحمراء فى 1938 عن طريق كشاف النادى الأحمر الشهير "عبده البقال" الذى ضمّه ومعه أخرين في هذا الموسم من فريق الكرة بمدرسة السعيدية، وكان حمدى من أوائل المحترفين المصريين، حيث احترف فى الخمسينات من القرن الماضى ولعب لأحد الأنديه السويديه.



حمدي كروان مع فريق الاهلي

شهد موسم 1948-1949إقامة أول بطولة دوري في تاريخ مصر، تلك البطولة كانت من نصيب النادي الأهلي الذي وحسمها لصالحه بعد منافسه قوية مع الزمالك والترسانة والإسماعيلي والمصري من الأندية، حيث احتل الأهلي الصدارة برصيد 29 نقطة، وحل الترسانة وصيفا برصيد 25 نقطة متفوقا على الإسماعيلي، ثم المصري والزمالك وكلاهما 23 نقطة.

وكان كروان قد تحدث عن أول بطولة دورى حصل عليها الأهلى وكان مبلغ 100 قرش مكافأة الفوز بهذه البطولة، وأكد كروان أن بعضاً من لاعبى الأهلى كان يستدين من جيرانه وأقاربه لكى يشترى مستلزمات اللعب فى هذه الفترة، حيث كانت كرة القدم في هذه الفترة كانت تعتمد على الروح والاستمتاع وإمتاع الجماهير فقط في غياب ظاهرة التعصب والعنف في الملاعب.



حمدي كروان في سن متقدم

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وحصد كروان ورفاقه مع الأهلي في موسم 1948-1949 بطولات الدوري و الكأس معا (لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية) وأيضا بطولة دوري منطقة القاهرة.

وتوفي كروان الأهلي في عام 2014 عن عمر يناهز الـ 95 عامًا.