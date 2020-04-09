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نيوكاسل يرغب في ضم محمود تريزيجيه

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تتردد أنباء عن قيام نادي نيو كاسل يونايتد الإنجليزي، بالدخول في مفاوضات لضم محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف أستون فيلا.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر

فضائية النهار أن نادي نيوكاسل دخل في سباق ضم تريزيجيه، تمهيداً لضمه بداية من الموسم المقبل، حيث تم ترشيحه من قبل كشافين النادي وكذلك مدرب الفريق الأنجليزي.

ويقدم تريزيجيه مستويات ممتازة مع أستون فيلا الأنجليزي هذا الموسم قبل توقف النشاط الكروي في إنجلترا والعالم بسبب تداعيات فيروس ، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبرى ومنها نيوكاسل وجالطة سراي التركي.

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