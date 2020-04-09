مانشستر يونايتد يعلن مشاركته في التصدي لكورونا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مشاركته في مقاومة انتشار فيروس كورونا وأثاره على البلاد. وأوضح اليونايتد من خلال بيان انه تبرع بمواد طبية وأجهزة وقاية وضمادات ومستلزمات أخرى، وسيارات لدعم النظام الطبي الوطني. بمواد طبية وأجهزة وقاية وضمادات ومستلزمات أخرى، وسيارات لدعم النظام الطبي الوطني. وكان لاعبو مانشستر يونايتد وافقوا في وقت سابق على التبرع بـ 30% من رواتبهم لمستشفيات محلية وخدمات صحية أخرى، بالإضافة إلى المساهمة مع لاعبين بأندية أخرى في تأسيس صندوق تبرعات لصالح النظام الصحي.

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