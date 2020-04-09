الاتحاد الدولي لكرة السلة يعلن تأجيل بطولة كأس العالم للناشئين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عصر اليوم الخميس تأجيل بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة التي يشارك فيها المنتخب المصري بصفته بطل إفريقيا والمقرر إقامتها

في بلغاريا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 15 حتى 23 أغسطس المقبل في نفس موعد بطولة كأس

العالم للناشئات المقرر إقامتها في رومانيا بشكل مبدئي.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بصحبة كندا وإستراليا وإيطاليا وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 4 لـ 12 يوليو المقبل قبل أن يتم تأجيلها.