الأهلي يوجه رسالة لمانويل جوزيه في عيد ميلاده

قام النادي الأهلي، اليوم الخميس، بالاحتفال بعيد ميلاد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للشياطين الحمر. ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة للمدرب البرتغالي معلقًا " صائد البطولات في أدغال إفريقيا.. لقب بالساحر وهو أسطورة.. معشوق الجماهير مانويل جوزيه كل عام وأنت بخير". موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة للمدرب البرتغالي معلقًا " صائد البطولات في أدغال إفريقيا.. لقب بالساحر وهو أسطورة.. معشوق الجماهير مانويل جوزيه كل عام وأنت بخير". يذكر أن مانويل جوزيه تولى المهمة الفنية للأهلي في ثلاث ولايات، ليحقق مع القلعة الحمراء العديد من الأرقام القياسية والإنجازات.

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