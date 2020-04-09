سوسو: كرة القدم أصبحت أقل اهمية الآن

أكد خيسوس فيرنانديز سوسو لاعب ميلان المعار إلى اشبيلية الإسباني، إنه من الصعب العودة لممارسة كرة القدم مرة أخرى بدون الشعور بالخوف. وقال سوسو في تصريحات لأحد البرامج الإسبانية "كرة القدم الآن هي الشيء أقل أهمية بالنسبة لي، فأذا أخبروني إني سأمارس كرة القدم مرة أخرى فسأشعر بالخوف لأننا لن نحصل على أمان بنسبة كاملة، وعلينا التأكد من صحة الجميع أولاً". القدم مرة أخرى فسأشعر بالخوف لأننا لن نحصل على أمان بنسبة كاملة، وعلينا التأكد من صحة الجميع أولاً". وأوضح "التدريبات التي نقوم بها الآن في المنزل عمل غير حقيقي".

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