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فيليبي لويس يكشف سبب عدم طلب قميص ميسي

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كشف البرازيلي فيليبي لويس، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، عن السبب الذي يدفعه لعدم طلب قميص الأرجنتيني ليونيل ، على الرغم من مواجهتهم في أكثر من مباراة.

وقال لويس في تصريحات للصحافة البرازيلية  إنه حينما يكون في الملعب لإن هدفه يكون الفوز على لونيل ميسي في المباراة، وليس لمجرد القول إنه لعب

ضد النجم الارجنتيني.

وأردف "بالتأكيد أنا أحد المعجبين بليونيل ميسي، فهو الأفضل في العالم ونحن بحاجة إلى الإستمتاع بما يقدمه، فنحن لا ندري المدة التي ستمر قبل أن نتمكن من رؤية لاعب يشبه ميسي".

 

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